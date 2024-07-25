Невероятный драйв и ливень на Dream Fest в Баку

Второй день первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze в Баку, вновь запомнился яркими впечатлениями, эмоциями и настоящим драйвом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для звездных гостей Sea Breeze новый фестивальный день начался со светского бранча журнала ОК! в резиденции Beach Club. Мероприятие посетили Эмин Агаларов (Emin), Яна Рудковская, Сергей Бурунов, Люся Чеботина, Seville, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Asammuell и другие медийные персоны.

В вечернем концерте под овации зрителей выступили Люся Чеботина, Zvonkiy, Leee John, Юлианна Караулова, Мот, Ани Лорак, Мехин Гумбатова, Bahh Tee & Turken, Amirchik, Эльбрус Джанмирзоев, Thomas Anders, Глюкоза, Burak Yeter, Röya, Asiya и Dr. Alban. Звездные дуэты ведущих - Юлианна Караулова & Владимир Маркони и Эльдар Гасымов & Нигяр Джамал. Гостями мероприятия стали Яна Рудковская, Сергей Бурунов, Бурак Йетер, Мариам Тилляева, Катя Адушкина, Валерия Родимова, Наталья Бахман, Алина Шпак, Ханна и многие другие. Вечер завершился традиционным салютом... и ливнем, который даже подзадорил значительно уже эмоционально загоревшуюся публику.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air на берегу Каспийского моря, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

Смотреть музыкальные концерты всю фестивальную неделю можно онлайн, благодаря прямой трансляции фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Телевизионную версию Dream Fest зрители увидят на телеканале НТВ с 10 августа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!