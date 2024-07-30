Бен Аффлек обзавелся новым домом на фоне слухов о разводе

Голливудский актер Бен Аффлек приобрел себе новый дом на фоне слухов о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Покупка стоила артисту 20,5 миллиона долларов, пишет TMZ со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сведениям издания, Аффлек закрыл сделку на прошлой неделе. Новым приобретением звезды "Перл-Харбора" стал особняк с пятью спальнями и шестью ванными. Лот располагается в Лос-Анджелесе.

Прежде, как пишет TMZ, актер снимал квартиру - он переехал туда в начале года, приступив к съемкам второй части боевика "Расплата". В это время Джей Ло в одиночестве проводила отпуск в Италии, а затем в нью-йоркском Хэмптоне. Там в отсутствие мужа она провела и День независимости, и свой 55-й день рождения. Вторую годовщину своей свадьбы супруги также провели врозь.

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