Райан Рейнольдс раскрыл пол четвёртого ребёнка от Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс раскрыл пол четвёртого ребенка от 36-летней Блейк Лайвли. Многие ожидали, что у знаменитостей и на этот раз родилась девочка, но оказалось, что нет - у них всё-таки появился сын, передает Day.Az со ссылкой на Сплетник.

Этой новостью 47-летний актёр поделился в своих соцсетях. Он опубликовал видеоролик, в котором представил публике Джона Белла - мужчину, решившего посвятить себя повышению осведомлённости о психическом здоровье после смерти его сына Джейка. Беседуя с Джоном о его ребёнке, который был большим поклонником Дэдпула, Райан сказал: "Я хочу признаться тебе, что у меня тоже есть сын, и если бы... Боже, Джон, если я люблю его хотя бы на одну десятую так же, как ты любишь Джейка, я чувствую, что проделал хорошую работу".

Ранее на этой неделе, на премьере фильма "Дэдпул и Росомаха" в Нью-Йорке, Рейнольдс раскрыл имя своего четвёртого ребенка - его назвали Олин. Это имя считается преимущественно мужским, но фанаты Райана не стали делать преждевременных выводов, ведь его с Блейк старшую девятилетнюю дочь зовут Джеймс. Также супруги воспитывают семилетнюю Инес и четырёхлетнюю Бетти.

Раньше в сети ходили слухи, что младшего ребёнка пары назвали Робин. На такие предположения интернет-пользователей натолкнула композиция Тейлор Свифт из её нового альбома. Певица является близкой подругой Блейк Лайвли, и в своих песнях она упоминала имена каждой из дочерей актрисы.

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