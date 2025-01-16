В Park Cinema Flame Towers состоится гала-вечер фильма "Bir Ömrün Sonbaharı"

В Park Cinema Flame Towers 30 января в 19:30 состоится гала-вечер фильма "Последняя весна жизни" (Bir Ömrün Sonbaharı). В вечере примут участие главные герои картины Йигит Кочак и Эйюль Тумбар, которые вместе со зрителями посмотрят фильм, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Park Cinema.

Показ фильма начнется в 20:30.

По сюжету, Зейнаб отдаляется от людей из-за трагической смерти отца и растет в страхе перед любовью. Ее семья становится для нее единственной опорой, но Джан, которого она встретила в университете, меняет ее жизнь. Отношение Джана помогает Зейнаб преодолеть свои страхи и снова полюбить жизнь. Но на этом пути много преград...