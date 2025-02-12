Деми Мур снялась для издания TheWrap

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в объемном топе и леггинсах на съемке для издания TheWrap. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На обложке журнала 62-летняя Деми Мур позировала лежа на диване. Актриса была одета в розовый объемный топ, который дополнила черными леггинсами с ботильонами на каблуках и золотым браслетом. На других снимках знаменитость была запечатлена в розовом мини-платье с декольте, голубой блузе, зеленой куртке и мини-юбке и золотом макси-платье со шлейфом. Визажист сделал Деми Мур макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Автором съемки выступила фотограф Зои МакКоннелл.