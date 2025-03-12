У звезды «Иронии судьбы» нашли рак

Актрисе Валентине Талызиной понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.

Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, у звезды фильма "Ирония судьбы" обнаружили рак. Народная артистка РСФСР вызвала медиков домой, пожаловавшись на сильную тошноту и боли в теле в течение нескольких дней. В ходе осмотра медики диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас актриса находится на амбулаторном лечении.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых - "Афоня", "Зигзаг удачи", "Ирония судьбы", "Культпоход в театр", "Невероятное приключение итальянцев в России" и многие другие.