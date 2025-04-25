Популярная голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь оказалась в центре внимания из-за обострившихся разногласий

Как передает Day.Az, на этот раз причиной конфликта стал вопрос о покупке роскошного особняка стоимостью $68 миллионов, сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров. Несмотря на попытки сохранить отношения, партнеры, чей брак воссоединился в 2022 году после многолетнего перерыва, столкнулись с новым испытанием.

По данным источника, Лопес настаивает на приобретении просторного поместья в престижном районе Лос-Анджелеса, видя в нем идеальное место для жизни семьи и приема гостей. Однако Аффлек, известный своей практичностью, считает покупку "излишне расточительной" и предлагает сосредоточиться на более скромных вариантах.

"Бен уверен, что они могут найти дом, который устроит обоих, без таких гигантских трат. Дженнифер же хочет что-то по-настоящему выдающееся - она привыкла к определённому уровню", - пояснил близкий к паре собеседник.

Конфликт усугубляется напряженностью, которая накапливалась в последние месяцы. Ранее СМИ писали о спорах из-за рабочих графиков и публичности их отношений: Лопес, активно развивающая музыкальную и актерскую карьеру, чаще появляется на светских мероприятиях, тогда как Аффлек предпочитает камерный образ жизни. Нынешний спор о доме стал еще одним камнем преткновения.

Особняк, ставший яблоком раздора, включает 10 спален, террасы с видом на океан, кинотеатр и приватный спа-комплекс. По мнению экспертов, подобные разногласия типичны для пар, где один партнер стремится к демонстрации успеха, а другой - к стабильности. Однако фанаты надеются, что Джей Ло и Бен, пережившие расставание в 2004-м и вновь сошедшиеся спустя почти два десятилетия, смогут найти компромисс.

Пока пара официально не комментирует ситуацию. Заметно, однако, что в соцсетях Лопес в последние недели реже публикует совместные фото, а Аффлек был замечен без обручального кольца. Это породило новые слухи о кризисе в браке, хотя ранее представители звезд не раз опровергали подобные спекуляции.

Источники подчеркивают: пара по-прежнему привержена отношениям, но поиск общего языка дается непросто.

"Они любят друг друга, но им нужно время, чтобы переосмыслить приоритеты", - резюмировал инсайдер.

Пока неизвестно, чем закончится эта история, но ясно одно: даже спустя годы совместной жизни (и расставаний) Дженифер и Бену приходится учиться балансировать между личными амбициями и семейным счастьем.