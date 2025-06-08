Меган Фокс запретила Machine Gun Kelly флирт с другими

Голливудская актриса Меган Фокс против того, чтобы рэпер Machine Gun Kelly флиртовал с другими девушками.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера из окружения звезд.

"Она все еще любит его и не хочет видеть, как он флиртует с другими женщинами. Его аргумент заключается в том, что он не делает ничего плохого, потому что отношения между ними не совсем традиционные, но независимо от того, какой ярлык они хотят на это навесить, факт в том, что они все еще проводят кучу времени вместе, и границы очень размыты", - заявил собеседник таблоида.

По словам инсайдера, поведение Machine Gun Kelly "причиняет боль" Меган Фокс, хоть она и старается не показывать этого. Источник добавил, что друзья актрисы просят ее прекратить общение с рэпером.

"Ее приятели в ярости и так расстроены, что она позволяет так с собой обращаться. Они считают, что она заслуживает гораздо лучшего, и умоляют ее отдалиться от него", - поделился источник.