Армянская армия обстреляла мирных жителей в Агдамском районе

3 мая 2018 11:53

Армянская армия обстреляла в Агдаме автомобиль, в котором находилась бригада, занимающаяся ремонтом артезианских колодцев. Об этом сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти Агдамского района, передает Day.Az.

Согласно информации, инцидент произошел вчера вечером на территории села Чеменли Агдамского района. По счастливой случайности, люди, находившиеся в автомобиле, не пострадали.

Автомобиль был обстрелян с оккупированных территорий Агдамского района. Находившиеся в нем люди вынуждены были покинуть место происшествия. В настоящее время эвакуация автомобиля возможной не представляется.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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