"Мой Баку": Парк "Сахиль" – маленький уголок столицы с большой историей - ФОТО

Этот интересный и ухоженный парк, излюбленное место времяпровождения горожан и туристов, хорошо известен всем.

Парк Сахиль расположен в самом центре столицы. Территория, на которой расположен парк, ранее именовалась площадью, а потом парком "26 бакинских комиссаров". Здесь располагалась братская могила и мемориал с заложенным в честь "комиссаров" вечным огнем. В начале 1990-х годов, после того, как истинная история этих большевистских деятелей и совершенные ими преступления против азербайджанского народа были раскрыты, огонь был потушен, а позже памятник был демонтирован.

Кстати, раньше станция метро "Сахиль" называлась так же, как и парк. Старики до сих пор называют ее "ийиримиалтылар".

В 2009 году после капитальной реконструкции парк предстал перед посетителями в новом облике. На сегодня - это, можно сказать, один из самых посещаемых парков города. Вокруг оживленное движение, рядом - станция метро, кроме того, парк соединяет несколько основных улиц Баку.

Расположенный в центральной части города Баку, на пересечении улицы Хагани, проспекта Бюльбюля, улиц Узеира Гажибейли и Рашида Бейбутова, напротив Азербайджанской Национальной библиотеки имени М.Ф. Ахундова, данный парк таит в себе глубокую историю. Вокруг расположены здания, связанные с именами великих деятелей азербайджанской культуры.

Вот дом, в котором с 1937 по 1967 годы жил один из основоположников азербайджанской вокальной музыки Бюльбюль. В этом же здании расположился Союз художников Азербайджана, созданный в 1932 году и объединяющий выдающихся живописцев азербайджанской художественной школы.

По другую сторону парка в старинном здании расположился еще один творческий союз - созданный в 1934 году Союз композиторов Азербайджана, огромную роль в создании которого сыграл великий Узеир Гаджибейли. Сразу за Союзом композиторов следует Союз писателей. Он был учрежден в 1934 году самыми знаменитыми азербайджанскими литераторами.

Завершает эту часть улицы крупнейшая библиотека страны - Национальная библиотека имени М. Ф. Ахундова или, как ее называют в народе, "Ахундовка". Это излюбленное место студентов и научных деятелей. В арках фасада можно увидеть скульптуры великих азербайджанских и мировых деятелей культуры, искусства и науки - Низами Гянджеви, Гасан бека Зардаби, Узеира Гаджибейли, Самеда Вургуна, Александра Пушкина и многих других.

А теперь обратимся к самому парку. Парк радушно встречает посетителей в любой сезон года: жарким летом одно удовольствие отдохнуть в тени, а осенью деревья не пропускают в парк бакинские ветра. Помимо местных жителей, здесь всегда можно встретить иностранцев, каждый старается воспользоваться прекрасным фоном для красивого фото.

Необычны и зеленые насаждения парка. Например, цветущие все лето огромные деревья с роскошными белыми и сиреневыми цветами, яркие газоны и клумбы, стройные пальмы, сочетающиеся с хвойными деревьями.

На территории парка растут многолетние деревья. Очень много хвойных, создающих особую атмосферу и насыщающих ее целебной энергетикой. Раскидистые лиственные деревья дают отличную тень в жаркий полдень. Есть тут и немало "иностранцев", а именно, пальм. Стоит отметить, что они прекрасно вписываются в общий пейзаж. Здесь очень спокойно, нет шумных аттракционов, и именно эта тишина дарит посетителям парка душевный покой, умиротворение, навеваемое шелестом ветвей старинных деревьев.

Особую красоту парку в ночное время суток придают фонари, которых здесь великое множество. Еще одна оригинальная деталь - маленькие газончики с интересными насаждениями, которые уже вовсю цветут. Тут и хризантемы, и анютины глазки, и одуванчики, и кашица. А самые многочисленные "посетители" парка - это сизые голуби, которые совсем не боятся людей и смело бродят по аллеям, склевывая брошенные им семечки и крошки.

Аншлаг в парке "Сахиль" наблюдается во все времена года и в любую погоду. Вот и сейчас, кто на работу торопится, кто на урок, кто в библиотеку, а кто просто отдыхает. Молодые мамы и бабушки любят понянчиться здесь с детьми, молодежь приходит посидеть в тенечке и послушать музыку в наушниках, старики не прочь постучать в домино и нарды. В теплое время года на безупречных газонах можно посидеть и даже устроить маленький пикник, что разрешается далеко не во всех парках столицы. Поэтому здесь всегда много молодежи.

И вот мы наконец-то подошли к сердцу парка. Здесь, прямо по центру располагается очень красивый трехъярусный фонтан в виде чаши в восточном стиле. Журчанье воды ублажает слух отдыхающих, прохладные брызги дают прохладу в жаркий день. Когда фонтан не работает, на ярусах удобно рассаживаются вороны и воробьи.

Стоит заметить, что в парке царит идеальная чистота. Видно, что к этому вопросу тут относятся очень серьезно.

Особенно выделяются среди зеленого пейзажа кусты алых роз и аккуратно, фигурно постриженные кустарники. Растения с желтыми, красными, оранжевыми цветами прекрасно соединяют в пейзаже осень и лето, давая любому художнику пищу для вдохновения.

В уютном парке "Сахиль" можно отдохнуть на просторных удобных скамьях, полюбоваться на великолепный фонтан, прогуляться по аллеям с изумрудными газонами и обилием зеленых насаждений. И еще - несмотря на то, что парк расположен на пересечении крупных дорог с плотным движением, здесь очень чистый воздух.

На этом завершим нашу небольшую экскурсию, остановимся и присядем на скамью, слушая шум ветра в кронах вечнозеленых деревьев и улыбаясь играющим неподалеку детям...

Тамилла Мамедова