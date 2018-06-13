"АЖД" перейдут на усиленный режим работы
В праздничные дни месяца Рамазан на железной дороге наблюдается увеличение пассажиропотока, поскольку многие граждане отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту, как наиболее комфортному и выгодному средству передвижения.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в этой связи коллектив департамента пассажирских перевозок АЖД в дни праздника Рамазан (14-19 июня) перейдет на усиленный режим работы, передает Day.Az.
"Все силы мобилизованы на повышение культуры обслуживания в пассажирских поездах. Также в связи с увеличением пассажиропотока в дни праздника к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, будет ежедневно прицеплено около 15 дополнительных вагонов", - говорится в сообщении.
Отметим, что продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах - в день, когда их прицепят к составу.
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