Синоптики сделали предупреждение в связи с погодой в Азербайджане

14 августа 2018 15:12

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с погодными условиями. 

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 15 августа нестабильные погодные условия на территории страны сохранятся, передает Day.Az.

Местами будут грозы, дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать западный ветер. Уровень рек может подняться. 

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