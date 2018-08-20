Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать два дня

По случаю Гурбан байрамы 22-23 августа в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут нерабочими.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

Было отмечено, что с 24 августа граждане вновь смогут воспользоваться услугами центров.

Отметим, что на данный момент действуют 13 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в столице, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире.

Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере.

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