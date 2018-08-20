Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать два дня

20 августа 2018 19:07

По случаю Гурбан байрамы 22-23 августа в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут нерабочими. 

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

Было отмечено, что с 24 августа граждане вновь смогут воспользоваться услугами центров. 

Отметим, что на данный момент действуют 13 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в столице, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире. 

Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az