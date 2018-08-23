В торговом центре Баку совершена крупная кража

23 августа 2018 13:15

В Баку в одном из торговых центров украли 12900 манатов.

Об этом Report сообщили в МВД, передает Day.Az.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Управления полиции Хазарского района, задержан подозреваемый в краже в одном из торговых центров столицы 1 июля 12900 манатов житель Билясуварского района Тарлан Азади и жители Баку Шакир Акчурин и Теймур Алиев.

В ходе разбирательств выяснилось, что Т.Азади находился в розыске по статье 177 УК АР. 

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