В Баку упрощен процесс госпитализации младенцев и новорожденных

В Баку вводятся новшества для упрощения работы по транспортировке в больницы младенцев и новорожденных детей.

Об этом в четверг говорится в сообщении министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С целью сокращения времени врачей скорой медицинской помощи на оформление документации, Станция скорой и неотложной медицинской помощи Баку использует новые формы "Листа вызова", "Листа для неонатальной перевозки", составляемого при транспортировке младенцев и новорожденных из одного медучреждения в другое, и "Ежедневного листа работы".

В настоящий момент разрабатывается электронный вариант этих документов.

В министерстве сообщили, что электронный вариант "Листа вызова" будет загружаться на планшеты и использоваться врачами скорой медицинской помощи, что будет способствовать развитию электронного здравоохранения, а также применению с помощью "Электронной карты здоровья" электронной системы контроля здоровья граждан.

Отдел по организации операционной и госпитальной работ Станции ежедневно собирает данные о количестве свободных коек в медицинских учреждениях столицы, что устраняет проблемы, возникающие во время госпитализации, а также способствует распределению пациентов по участкам.

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