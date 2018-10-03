Страшное ДТП в Азербайджане: 4 погибших - ФОТО
3 октября 2018 23:54 458
В Азербайджане произошло ДТП, унесшее жизни нескольких человек.
Как сообщает Report, инцидент произошел на части автотрассы Евлах-Бахрамтепе, пролегающей через территорию села Мехдили Бардинского района. Автомобиль марки "ВАЗ-21011" столкнулся с грузовиком марки "Shacman".
Погибли водитель "Жигули", две пассажирки и ребенок.
В настоящее время уточняются их личности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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