Страшное ДТП в Азербайджане: 4 погибших - ФОТО

В Азербайджане произошло ДТП, унесшее жизни нескольких человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на части автотрассы Евлах-Бахрамтепе, пролегающей через территорию села Мехдили Бардинского района. Автомобиль марки "ВАЗ-21011" столкнулся с грузовиком марки "Shacman".

Погибли водитель "Жигули", две пассажирки и ребенок.

В настоящее время уточняются их личности.