В Баку совершена крупная кража из ювелирной мастерской
6 октября 2018 14:23 335
В одной из ювелирных мастерских в Баку похищены золотые украшения общей стоимостью 20 000 манатов.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП, по подозрению в совершении 6 сентября похищения из ювелирной мастерской золотых украшений общей стоимостью 20 000 манатов задержан житель Баку Хатаи Набиев, передает Day.Az.
По факту ведется расследование.
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