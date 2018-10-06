В Баку совершена крупная кража из ювелирной мастерской

В одной из ювелирных мастерских в Баку похищены золотые украшения общей стоимостью 20 000 манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП, по подозрению в совершении 6 сентября похищения из ювелирной мастерской золотых украшений общей стоимостью 20 000 манатов задержан житель Баку Хатаи Набиев, передает Day.Az.

По факту ведется расследование.

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