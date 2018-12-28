Как будут рассчитываться налоги и зарплаты в 2019 году? - КАЛЬКУЛЯТОР

28 декабря 2018 11:29

Министерство по налогам Азербайджана подготовило калькулятор для подсчета удержаний из заработной платы в 2019 году.

Как передает Day.Az, посредством этого калькулятора лица, работающие как в государственном секторе, так и в частных компаниях, не осуществляющих деятельность в нефте-газовой сфере, смогут осуществлять рассчеты по заработной плате.

Кроме того, с помощью калькулятора можно будет осуществить рассчеты как по зарплате гросс, так и по нетто.

С калькульятором можно ознакомиться по следующей ссылке.

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