Как будут рассчитываться налоги и зарплаты в 2019 году? - КАЛЬКУЛЯТОР
28 декабря 2018 11:29 1 202
Министерство по налогам Азербайджана подготовило калькулятор для подсчета удержаний из заработной платы в 2019 году.
Как передает Day.Az, посредством этого калькулятора лица, работающие как в государственном секторе, так и в частных компаниях, не осуществляющих деятельность в нефте-газовой сфере, смогут осуществлять рассчеты по заработной плате.
Кроме того, с помощью калькулятора можно будет осуществить рассчеты как по зарплате гросс, так и по нетто.
С калькульятором можно ознакомиться по следующей ссылке.
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