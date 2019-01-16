В Азербайджане отменили занятия в школах

В образовательных учреждениях Азербайджана на два дня отменили занятия.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования, министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о приостановлении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 17 и 18 января, передает Day.Az.

Согласно приказу, в связи с резким ухудшением погоды во всех учебных заведениях республики приостанавливается учебно-воспитательный процесс и отменяются все мероприятия.

Приказ был подписан министром с целью выполнения распоряжения Кабмина от 16 января 2017 года.

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