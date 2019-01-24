Еще один "Туфан" приступил к боевой службе на Каспии - ФОТО

Пограничный сторожевой корабль типа "Туфан" S-206, спущенный на воду в Каспийском море, приступил к боевой службе. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы, передает Day.Az.

Усиление служебно-боевых возможностей Береговой охраны Государственной пограничной службы, выполняющей важные задачи по обеспечению пограничной безопасности в Каспийском море, организации надежной охраны инфраструктуры по добыче и транспортировке нефти и газа, имеет важное значение.

Отметим, что новый корабль оснащен совершенным навигационным оборудованием и радиотехнической связью, современным вооружением, в том числе ракетным и противоракетным комплексами, системами ночного и дневного наблюдения и гидроакустической установкой. В морских условиях на палубу пограничного сторожевого корабля длиной 62 метра, оснащенного быстроходными катерами и способного выполнять служебные задания в сложных условиях на Каспийском море, может приземлиться вертолет. Новый корабль будет использован при выполнении служебных заданий, связанных с охраной государственных границ, обеспечением режима в пограничных водах, безопасности инфраструктуры добычи и транспортировки углеводородных ресурсов.

Напомним, что 10 января этого года Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан", построенным в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы, боевой техникой, оружием и боеприпасами.

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