Обильные осадки затопили дворы в Джалилабаде

В Джалилабадском районе Азербайджана устранен разлив реки, произошедший в результате выпавших обильных осадков, сообщил в понедельник Trend первый замглавы Исполнительной власти Джалилабадского района, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Мансур Мамедов, передает Day.Az.

Глава Комиссии отметил, что на место происшествия была привлечена техника и живая сила: "Вода затопила дворы трех домов и часть сельского кладбища, но сейчас проблема устранена. Ситуация нормальная, проблем нет".

Отметим, что 17 февраля из русла вышла река Гараяр, протекающая вблизи села Сабирабад Джалилабадского района.