Обильные осадки затопили дворы в Джалилабаде
18 февраля 2019 15:52 162
В Джалилабадском районе Азербайджана устранен разлив реки, произошедший в результате выпавших обильных осадков, сообщил в понедельник Trend первый замглавы Исполнительной власти Джалилабадского района, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Мансур Мамедов, передает Day.Az.
Глава Комиссии отметил, что на место происшествия была привлечена техника и живая сила: "Вода затопила дворы трех домов и часть сельского кладбища, но сейчас проблема устранена. Ситуация нормальная, проблем нет".
Отметим, что 17 февраля из русла вышла река Гараяр, протекающая вблизи села Сабирабад Джалилабадского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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