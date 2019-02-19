В Баку прошла очень трогательная свадьба - Эльнур с ограниченными физическими возможностями (без рук, ноги парализованы) женился на Нармин, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Свадьба была организована при поддержке творческого коллектива передачи "Səni axtarıram" (Ищу тебя) Xəzər TV, ведущей которой является Хошгадам Хидаятгызы.

Молодоженов поддержали популярные личности: заслуженная артистка Лала Мамедова, Нура Сури, Севда Яхъяева, Абдул Халид, телеведущая Афаг Гянджали, а также доктор Джахид Шахбазов и другие.

Одним из самых трогательных моментов стало то, что жених сам не мог надеть обручальное кольцо и за него это сделали близкие Эльнура. В этот момент у многих на глазах были слезы.

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