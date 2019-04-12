С 24 по 30 апреля в Азербайджане пройдет "Неделя иммунизации".

Приказ об этом, как передает Day.Az, подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Согласно приказу, проведение "Недели иммунизации" поручено руководителям медицинских управлений и учреждений минздрава всех городов и районов страны.

В документе отражены такие важные вопросы, как привлечение к вакцинации детей, которые по тем или иным причинам остались вне этого процесса, проведение мониторингов в районах республики для контроля уровня охвата вакцинации и др.

"Неделя иммунизации" с 2006 года проводится в европейском регионе по инициативе ВОЗ.