В Азербайджане пройдет массовая вакцинация детей
12 апреля 2019 11:12 264
С 24 по 30 апреля в Азербайджане пройдет "Неделя иммунизации".
Приказ об этом, как передает Day.Az, подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.
Согласно приказу, проведение "Недели иммунизации" поручено руководителям медицинских управлений и учреждений минздрава всех городов и районов страны.
В документе отражены такие важные вопросы, как привлечение к вакцинации детей, которые по тем или иным причинам остались вне этого процесса, проведение мониторингов в районах республики для контроля уровня охвата вакцинации и др.
"Неделя иммунизации" с 2006 года проводится в европейском регионе по инициативе ВОЗ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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