Минздрав предупреждает население - ИЗ-ЗА БЕЗДОМНЫХ СОБАК
"В настоящее время увеличилось число бездомных собак. В связи с этим Министерство здравоохранения проводит профилактическую работу".
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, заявила замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Афаг Алиева.
Она сказала, что в случаях укуса необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства: "Бешенство проявляется в том случае, когда люди безответственно относятся к вакцинации, не приходят на нее. В таких случаях фиксируются случаи заражения бешенством".
А. Алиева сказала, что в этом году было зарегистрировано два случая заражения бешенством: "Один из них не обратился для вакцинации, так как его поцарапала дворняжка. Второй случай же произошел недавно в Агстафе. Гражданин сам был виноват, так как не прошел вакцинацию до конца".
Официальный представитель министерства призвал граждан не относиться безразлично к укусам собак: "В случае укуса собак, будь то домашняя собака или бездомная, граждане обязательно должны обратиться в поликлинику. На улицах в основном мы видим бездомных собак, которые не были привиты. В случае укуса необходимо обратиться за лечением".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
EMIN выступит в Монако
-
23 Апр. 13:21 13 228
-
23 Апр. 15:30 12 643
-
23 Апр. 15:19 12 230
-
23 Апр. 17:05 9 840
-
23 Апр. 19:54 9 573