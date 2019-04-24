"В настоящее время увеличилось число бездомных собак. В связи с этим Министерство здравоохранения проводит профилактическую работу".

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, заявила замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Афаг Алиева.

Она сказала, что в случаях укуса необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства: "Бешенство проявляется в том случае, когда люди безответственно относятся к вакцинации, не приходят на нее. В таких случаях фиксируются случаи заражения бешенством".

А. Алиева сказала, что в этом году было зарегистрировано два случая заражения бешенством: "Один из них не обратился для вакцинации, так как его поцарапала дворняжка. Второй случай же произошел недавно в Агстафе. Гражданин сам был виноват, так как не прошел вакцинацию до конца".

Официальный представитель министерства призвал граждан не относиться безразлично к укусам собак: "В случае укуса собак, будь то домашняя собака или бездомная, граждане обязательно должны обратиться в поликлинику. На улицах в основном мы видим бездомных собак, которые не были привиты. В случае укуса необходимо обратиться за лечением".