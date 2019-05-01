В Хатаинском районе Баку женщина сумела догнать грабителя и отнять у него свои же деньги.

Как сообщили oxu.az в Управлении полиции Хатаинского района, 30 апреля в 20:30 на улице Мухаммеда Хади возле здания №6 неизвестный напал на 48-летнюю Фараджеву Замину Ариф гызы и, отняв у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном, пытался скрыться, передает Day.Az.

Отметим, что в сумке у потерпевшей находились 130 манатов, 100 долларов США, 300 рублей, банковская карточка и удостоверение личности.

Но женщина оказалась не робкого десятка. Она пустилась вдогонку за грабителем и задержала его. Потерпевшая смогла вернуть свое имущество, но передать грабителя полиции не удалось. Он все-таки сбежал. В настоящее время его разыскивают оперативники 34-го отделения районной полиции.

По полученным данным, за апрель по столице Азербайджана было зарегистрировано 10 разбоев и 20 грабежей.