Открытия этого парка весь Баку ждал с большим нетерпением. Особенно жители центральной части города, перегруженной транспортом и пешеходами. Было трудно представить, что именно здесь может появиться такой невероятный зеленый уголок.

Открывшийся на днях для пользования горожанами и гостями столицы Центральный парк Баку словно картинка, взятая из красочного альбома и перенесенная на панораму Баку. Зеленые холмы, белые дорожки, разноцветные скамейки, необычные для нашего города ландшафтные решения...

Только-только убрали ограждения и полосатые ленточки, перегораживающие входы в парк, и туда уже потянулись жители близлежащих кварталов. С детьми, колясками, домашними животными.

Попасть в парк можно с трех направлений. Подходим к Центральному парку со стороны здания Азербайджанского государственного академического драмтеатра. Тротуар плавно переходит в белую дорожку, уходящую вверх по искусственно созданному холму и исчезающую за зеленым склоном. Даже появляется какое-то волнение, какое бывает в горах, когда идешь по серпантину и с интересом ждешь, что же ждет за следующим поворотом.

За следующим поворотом нас встречает еще один зеленый склон с цветами, сочной травой и веселыми скамейками на поляне. Спрашиваю у работника парка с удивлением "здесь можно ходить по траве?", он смеется - "конечно!".

Дорожка продолжает идти вверх и снова теряется за поворотом. Еще одна петля и перед глазами открывается панорама города, которую можно увидеть только из этой точки. Взгляд упирается в горизонт, и даже полоска далекого моря блестит среди высоток.

Выходим на площадку с цветниками и небольшим кафетерием. Это как бы вершина холма. Отсюда начинается спуск на другую сторону парка. Но тут стоит задержаться, чтобы полюбоваться открывающейся панорамой.

Мост-парк пересекает две оживленные магистрали - улицы Физули и Мирзааги Алиева. Площадка огорожена и представляет собой смотровую площадку, откуда можно увидеть город в новом ракурсе, в каком мы его еще не видели. Под ногами несутся автомобили, а здесь, наверху, тишина и зелень.

Прежде чем пойти к мечети Тезе-пир, возле которой раскинулась парадная часть Центрального парка, спускаемся по уходящей вниз белой дорожке, а над головой разворачивается спираль надземного перехода, совершенно удивительного по дизайну. Это не просто переход, каких много в городе, это воздушная структура, мастерски вписанная в ландшафт. Двигаясь по белой тропинке, не сразу замечаешь, что ты уже над землей, так плавно выполнен переход.

Мостик пересекает проспект Нариманова и уходит на параллельные с ним улицы. По мосту переходим к верхнему ярусу парка, где расположенв детские аттракционы и футбольная площадка. Тут уже полно малышни и мамаш с коляскамии.

Тем же путем возвращаемся на главный мост. Сворачиваем к мечети.

Прилегающая к Тезе-пир часть Центрального парка великолепна. Длинные многоцветные газоны, ряды тонких кипарисов, вытянутые "по струнке" прозрачные бассейны с фонтанами - все это стремится по одной линии к единой цели - к мечети. Композиция завораживает. Это правда. Как завораживает весь парк.

Еще одна очень интересная деталь. В ходе благоустройства территории были обнаружены и реставрированы водонапорные башни и колодцы, построенные в различных кварталах старого Баку в связи с прокладкой в город Шолларского водопровода и известные среди жителей как "Башня". Такая "Башня" реставрирована и является достопримечательностью Центрального парка. Самое интересное - внутри башни - скульптура, изображающая сидячего человека. Уточнить, к сожалению, не удалось, но вполне возможно, что изображает фигура мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, построившего тот самый Шолларский водопровод.

Обнаруженные колодцы используются сегодня при оросительных работах, проводимых в этой зоне отдыха.

А теперь перейдем к цифрам и фактам.

Благоустройство этой территории началось в 2013 году. Сам парк спроектирован известным австрийским архитектором Йенсом Хоффманом так, что предоставляет пешеходам возможность беспрепятственно, не переходя дороги, двигаться по парковой зоне от проспекта Нариман Нариманова до дворца Гейдара Алиева.

На территории Центрального парка будут функционировать 2 кафе, здесь имеются 7 площадок для отдыха и игр, рассчитанных на людей всех возрастных групп. Здесь установлены оборудование для игры в шахматы, нарды, спортивные сооружения, а для малышей - качели, создана футбольная площадка.

Общая площадь парка - 20 гектаров, здесь посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников. При проведении озеленения в парке были проанализированы растительная и климатическая среда и отдано предпочтение адаптированным к территории растениям и деревьям.

Лала Мамедова