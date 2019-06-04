В Гяндже произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на территории поселка Гаджикенд столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Mercedes".

В больницу с различными травмами были доставлены четыре человека - Гаджиев Дильгам Тариэль оглу (1964 г.р.), Рустамова Турана (1994 г.р.), 3-летний Рустамов Мехман и годовалая Рустамова Захра.

По факту ведется расследование.

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