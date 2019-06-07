"Реставрационные и консервационные работы на Гоша Гала планируется завершить к концу 2019 года".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом во время пресс-тура на территории заповедника заявил председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника Аскер Алекберов.

Председатель сказал, что в последний раз Гоша Гала реставрировалась в 50-е годы: "Пришло время восстановления. Вид Гоша Гала сохранится прежним, преимущество отдается восстановлению".

По словам А. Акберова, в этом году также планируется завершить работы на Комплексе Дом Бакинских ханов: "В следующем году планируется реставрация и консервация караван-сараев Бухара и Молтаны. В то же время, хамам Гасым бей, который известен еще как "Зеленая аптека", также нуждается в восстановлении. Но итоговая дата зависит от утверждения госбюджета на следующий год. Полное восстановление Гоша Гала требует длительного времени, как минимум 10 лет".

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