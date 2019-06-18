На дороге Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на 56-м километре дороги, вблизи населенного пункта Яшма. Автомобиль "Toyota RAV" потерял управление и перевернулся. В результате происшествия от полученных трав скончалась Мирзоева Расмия Зохраб гызы (1964 г.р.). Другие 4 пассажира автомобиля получили телесные повреждения.

По факту ведется расследование.

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