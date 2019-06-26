В селах Еникенд, Чобанкенд и Кёхнегышлаг Гедабекского района Азербайджана проведен газопровод.

Как передает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", в церемонии запуска приняли участие представители ПО, исполнительной власти района, а также общественности, передает Day.Az.

Установлено, что для газификации сел с 521 частными домами проведен газопровод общей протяженностью 44 километра, в домах установлены газовые счетчики.

Отметим, что производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Госкомпании SOCAR планирует в этом году газифицировать восемь населенных пунктов Гедабекского района в соответствии с программой газификации отдаленных населенных пунктов.

В настоящее время проводятся работы по газификации в селах Гурудяря и Сарыкойнек Гедабекского района, также завершены строительные работы в селах Новоивановка, Чичекли и Шахдаг. В ближайшее время будет обеспечено газоснабжение этих сел.

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