В Гедабеке газифицировали ещё три села
В селах Еникенд, Чобанкенд и Кёхнегышлаг Гедабекского района Азербайджана проведен газопровод.
Как передает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", в церемонии запуска приняли участие представители ПО, исполнительной власти района, а также общественности, передает Day.Az.
Установлено, что для газификации сел с 521 частными домами проведен газопровод общей протяженностью 44 километра, в домах установлены газовые счетчики.
Отметим, что производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Госкомпании SOCAR планирует в этом году газифицировать восемь населенных пунктов Гедабекского района в соответствии с программой газификации отдаленных населенных пунктов.
В настоящее время проводятся работы по газификации в селах Гурудяря и Сарыкойнек Гедабекского района, также завершены строительные работы в селах Новоивановка, Чичекли и Шахдаг. В ближайшее время будет обеспечено газоснабжение этих сел.
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