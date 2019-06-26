https://news.day.az/society/1132663.html Сразу два азербайджанских борца - в финале II Европейских игр
Сразу два азербайджанских борца - в финале II Европейских игр
Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел полуфинальную схватку на II Европейских играх, которые проходятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в среду Trend.
Алиев, оказавшись сильнее представителя Украины Гора Оганесяна, прошел в финал соревнований.
В финале, который состоится 27 июня, азербайджанский борец встретится с представителем Грузии Владимиром Хичегашвили.
Кроме того борец вольного стиля Нурмагомед Гаджиев провел полуфинальную схватку на II Европейских играх, которые проходятся в столице Беларуси - Минске. Гаджиев, победив в полуфинале представителя Украины Мурази Мчелидзе, прошел в финал соревнований.
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