Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел полуфинальную схватку на II Европейских играх, которые проходятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в среду Trend.

Алиев, оказавшись сильнее представителя Украины Гора Оганесяна, прошел в финал соревнований.

В финале, который состоится 27 июня, азербайджанский борец встретится с представителем Грузии Владимиром Хичегашвили.

Кроме того борец вольного стиля Нурмагомед Гаджиев провел полуфинальную схватку на II Европейских играх, которые проходятся в столице Беларуси - Минске. Гаджиев, победив в полуфинале представителя Украины Мурази Мчелидзе, прошел в финал соревнований.

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