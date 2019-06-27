https://news.day.az/society/1132692.html Как выглядела Гянджа в 1900 году? - НЕИЗВЕСТНЫЕ ФОТО
Как выглядела Гянджа в 1900 году? - НЕИЗВЕСТНЫЕ ФОТО
Знаменитый французский ученый, археолог, антрополог и путешественник Жозеф де Бай (1853-1931) приехал в Российскую империю уже сложившимся ученым с богатым опытом ведения раскопок и многими опубликованными трудами, передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.
Барон совершал археологические экспедиции по Центральной части страны, посетил Урал, Сибирь, Крым, Кавказ и Закавказье.
Ниже его фотографии Елисаветполя (Гянджи) в 1900 г.:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре