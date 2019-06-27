Знаменитый французский ученый, археолог, антрополог и путешественник Жозеф де Бай (1853-1931) приехал в Российскую империю уже сложившимся ученым с богатым опытом ведения раскопок и многими опубликованными трудами, передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.

Барон совершал археологические экспедиции по Центральной части страны, посетил Урал, Сибирь, Крым, Кавказ и Закавказье.

Ниже его фотографии Елисаветполя (Гянджи) в 1900 г.:

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