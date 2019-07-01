Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило информацию о фактической погоде на территории страны.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, начиная со дня 30 июня до утра первого июля, на территории республики наблюдалась нестабильная погода - грозы, временами шли дожди, местами ливни интенсивного характера, передает Day.Az.

В Дашкесанском районе выпал град. Дул западный ветер, местами усиливаясь.

Количество выпавших осадков в Халтане и Грызе составило 37 миллиметров (41 процент от месячной нормы), в Исмаиллы - 34, Гекчае - 24 миллиметра (53 процента от месячной нормы), Габале - 18 миллиметров (16 процентов от месячной нормы), в Шамахе - 18 миллиметров (29 процентов от месячной нормы), в Хачмазе -17 миллиметров (93 процента от месячной нормы), в Астаре 16 миллиметров (35 процентов от месячной нормы), в Алтыагадже - 14 миллиметров, Дашкесане, Гусаре, Сарыбаше - 13 миллиметров, Лерике, Агсу, Евлахе - 11 миллиметров, Кишчае (Шеки), Лянкярани - 10 миллиметров Хыналыге, Маразе, Агдаме, Гедабеке - девять миллиметров, Шабране, Ярдымлы - восемь миллиметров, Загаталах, Тертере - шесть миллиметров, Шахдаге и Шеки - пять миллиметров, Агдере (Ордубад), Губе, Барде - четыре миллиметра, Гейгеле, Огузе - три миллиметра, Агстафе, Гяндже, Нафталане, Товузе - два миллиметра, Шахбузе, Шамкире, Балакене, Мингячевире, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Газимамеде, Билясуваре, Нефтчале и Набрани - 0,5 - 1 миллиметр.

Вечером 30 июня в Дашкесане выпал град диаметром 12 миллиметров.

Скорость западного ветра доходила в Нафталане до 32 метров в секунду, в Мингячевире, Гяндже, Агстафе, Шахбузе - до 20, в Сальяне и Агдаме - до 18 метров в секунду, в Зардабе - до 17 метров в секунду, в Нефтчале - до 15 метров в секунду. На Абшеронском полуострове скорость ветра составила 18-23 метра в секунду, местами усиливаясь до 25-30 метров в секунду.

Согласно информации метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн доходила до 5,8 метра.

Температура в Баку 30 июня была ниже климатической нормы на 0,4 градуса. Максимальная температура в столице и на Абшеронском полуострове составила 23-28 градусов тепла, в равнинных районах - 26-32, в горных районах 14-19, в Нахчыванской АР - 30-34 градуса тепла.

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