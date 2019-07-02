В города Ширван и Гаджигабул, а также Гарадагский район Баку вода будет подаваться с ограничениями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Перебои связаны с обильными осадками на территории страны, в результате чего чрезмерно повысилась мутность реки Кура, поэтому работа водоочистных сооружений Куринского водопровода временно приостановлена.

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