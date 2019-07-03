https://news.day.az/society/1134482.html Азербайджан будет производить лекарства В Азербайджане продолжаются работы по строительству первого завода по производству медицинских препаратов.
Азербайджан будет производить лекарства
В Азербайджане продолжаются работы по строительству первого завода по производству медицинских препаратов. Как передает Day.Az, об этом сказал эксклюзивно Trend заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев.
Замминистра отметил, что в текущем году предусматривается открытие одного из фармпредприятий. Один из заводов строится совместно с российской, а другой - с иранской компанией.
По словам замминистра, после того как заводы будут введены в эксплуатацию, начнется производство лекарств, наиболее часто используемых населением.
Отметим, что фармацевтические заводы строятся в Пираллахинском промышленном парке.
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