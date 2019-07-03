В Азербайджане продолжаются работы по строительству первого завода по производству медицинских препаратов. Как передает Day.Az, об этом сказал эксклюзивно Trend заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев.

Замминистра отметил, что в текущем году предусматривается открытие одного из фармпредприятий. Один из заводов строится совместно с российской, а другой - с иранской компанией.

По словам замминистра, после того как заводы будут введены в эксплуатацию, начнется производство лекарств, наиболее часто используемых населением.

Отметим, что фармацевтические заводы строятся в Пираллахинском промышленном парке.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!