Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Национальным центром научных исследований Франции, нацеленному на проведение совместных научных исследований, на территории Геранбойского района были начаты археологические исследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в состав международной археологической экспедиции входят как азербайджанские ученые, так и специалисты из нескольких научных центров Франции и Италии.

Археологические исследования ведутся на многослойном древнем поселении Гарачинар, расположенном на территории Геранбойского района и охватывающем несколько археологических культур от периода энеолита до средних веков.

По первичным результатам раскопок, которые проводятся международной археологической экспедицией под руководством докторов философии по истории, археологов Бахтияра Джалилова, Музаффара Гусейнова и их французского коллеги Джулио Палумби, памятник Гарачинар охватывает периоды энеолита, ранней бронзы, античности и средних веков. Судя по найденным образцам материальной культуры и особенностям залегания культурных слоев, основная часть памятника относится к периоду энеолита и ранней бронзы. Наряду с образцами богатой материальной культуры, во время археологических раскопок в слое, относящемся к периоду ранней бронзы, который представлен Кура-Аразской культурой, были найдены остатки сооружения круглой формы, возведенного из сырцового кирпича. Первичные исследования показывают, что, с точки зрения толщины слоя Кура-Аразской культуры, древнее поселение Гарачинар является одним из крупнейших памятников на Южном Кавказе.

Для участия в археологических раскопках, которые ведутся на территории древнего поселения Гарачинар, из Италии был приглашен специалист-топограф, который подготовил подробный топографический план памятника и сделал 3D-снимки площади раскопок. Во время исследований применялись методы и способы, соответствующие требованиям современной науки, проводились фотограмметрические съемки и были изъяты образцы различных артефактов для проведения анализа в международных лабораториях.

Отметим, что предусмотрено участие на международных конференциях с совместными научными докладами, освещающими результаты археологических раскопок, ведущихся на территории Азербайджана при участии зарубежных специалистов, и публикация научных статей в авторитетных журналах.

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