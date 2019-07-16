На бакинском пляже в Бильгя удалось спасти одного из двух тонущих, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Житель поселка Бильгя Гасымзаде Таги Натиг оглу (1998) и житель Насиминского района Баку Расулзада Ильхам Тофиг оглу, стали тонуть, купаясь на пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района.

Спасателям удалось спасти Гасымзаде, поиски тела Расулзаде продолжаются.

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