https://news.day.az/society/1138312.html Курившего в бакинском метро пассажира наказали
Курившего в бакинском метро пассажира наказали
Установлена личность пассажира, курившего в вагоне бакинского метро.
Как передает Day.Az, об этом ONA сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
В результате поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции в метрополитене по поручению руководства МВД и Главного управления полиции города Баку, было установлено, что мужчина на видеозаписи - ранее судимый житель Сабунчинского района Фараджуллаев Джейхун Вагиф оглу.
Отметим, инцидент произошел 15 июля 2019 года в вагоне поезда метро, движущегося между станциями "28 Мая" - "Ази Асланов".
Фараджуллаев Джейхун был оштрафован по 306.4 статье Административного кодекса.
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