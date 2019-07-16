Установлена личность пассажира, курившего в вагоне бакинского метро.

Как передает Day.Az, об этом ONA сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции в метрополитене по поручению руководства МВД и Главного управления полиции города Баку, было установлено, что мужчина на видеозаписи - ранее судимый житель Сабунчинского района Фараджуллаев Джейхун Вагиф оглу.

Отметим, инцидент произошел 15 июля 2019 года в вагоне поезда метро, движущегося между станциями "28 Мая" - "Ази Асланов".

Фараджуллаев Джейхун был оштрафован по 306.4 статье Административного кодекса.

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