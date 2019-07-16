В Апелляционную комиссию, созданную в связи с результатами проведенного в Азербайджане 23 июня 2019 года вступительного экзамена по I и IV группам специальностей, обратились 449 абитуриентов, поступающих в вузы (1,87 процента от общего числа) по поводу более чем 1500 заданий (письменным работам).

Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), заявления, поступившие в комиссию, были рассмотрены, абитуриенты приглашены в ГЭЦ, где члены комиссии дали подробные разъяснения по всем вопросам. Лица, проживающие в регионах, были проинформированы о результатах апелляции по телефону.

В баллы 51 абитуриентов (0,21 процента от общего числа) по 54 заданиям (0,025 процента всех заданий) были внесены изменения, другим разъяснены допущенные ими ошибки.

ГЭЦ уведомляет абитуриентов (в том числе, не обратившихся в апелляционную комиссию, но результаты которых изменились в связи с изменениями критериев оценки) о том, что результаты экзаменов обновлены и необходимые поправки уже отражаются на их личных страницах. Лицам, которые не обращались в комиссию, но результаты экзаменов которых изменились, отправлены смс-сообщения.

Напомним, что на вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей участвовало более 24 тысяч абитуриентов, проверено более 216 тысяч письменных работ.

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