Утром 8 августа в Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на Хырдаланском кругу столкнулись два автобуса - туристический и пассажирский.

Как сообщили в Управлении государственной дорожной полиции города Баку, из-за аварии автомобильная дорога Баку-Сумгайыт закрыта:

"Столкнулись автобус, принадлежащий туристической компании, и пассажирский автобус. По предварительной информации, водитель туристического автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средств врезалось в пассажирский автобус.

В результате инцидента никто не погиб. Есть пострадавшие. В настоящее время на дороге наблюдается повышенная плотность транспортного потока. Как только автобусы уберут с дороги, движение будет восстановлено. В течение дня дорога Баку-Сумгайыт также будет открыта".

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