https://news.day.az/society/1145586.html Новые подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Новые подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
В четверг в 06:30 на т.н. Хырдаланском круге в Баку произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Бакинским транспортным агентством было проведено соответствующее расследование инцидента.
Как сообщили в ООО "Халиг Фаигоглу", на территории т.н. Хырдаланского круга пассажирский автобус №525 столкнулся со служебным автобусом. В это время водитель автобуса №199, маневрируя, чтобы избежать аварии, не справился с управлением, и автобус врезался в автомобиль марки "Нива", который в свою очередь задел другой легковой автомобиль.
Сообщается, что в результате аварии несколько пассажиров получили травмы.
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