В Баку и на Абшеронском полуострове двенадцатого августа в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70 процентов, днем - 40-50 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди и грозы. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

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