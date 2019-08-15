На Приморском бульваре в Баку умер турист.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Baku.ws, как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, у арабского туриста случился сердечный приступ.

Мужчина скончался на месте. "Сигнал о произошедшем поступил в 21.54.Умершему было около 50-55 лет", - сообщил представитель ведомства. По его словам, турист скончался до приезда "скорой".

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