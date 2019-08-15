https://news.day.az/society/1147272.html На бакинском бульваре внезапно умер турист
На бакинском бульваре внезапно умер турист
На Приморском бульваре в Баку умер турист.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Baku.ws, как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, у арабского туриста случился сердечный приступ.
Мужчина скончался на месте. "Сигнал о произошедшем поступил в 21.54.Умершему было около 50-55 лет", - сообщил представитель ведомства. По его словам, турист скончался до приезда "скорой".
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