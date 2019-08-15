Началась регистрация бакалавров, принятых на вакантные места в магистратурах вузов и Национальной академии наук.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре, бакалавры зачисленные на свободные места в магистратурах вузов и НАНА должны пройти регистрацию, представив соответствующие документы в соответствующее учебное заведение до 23 августа 2019 года (кроме субботы и воскресенья), передает Day.Az.

Абитуриенты не прошедшие регистрацию в установленное время будут исключены из списков поступивших. Списки необходимых документов доступны в соответствующих вузах.

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