Находящиеся в нашей стране для участия в международном конкурсе "Кубок моря - 2019" малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Волгодонск" Каспийской флотилии ВМФ России и ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" ВМС Ирана покинули бакинский порт.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.

Отметим, что в ходе конкурса команды выполняли различные задания по этапам "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка" и "Морская подготовка".

Азербайджанские военные моряки стали победителями конкурса "Кубок моря-2019". Представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединённых Арабских Эмиратов принимали участие в конкурсе в качестве наблюдателей.

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