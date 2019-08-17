В Государственном таможенном комитете были проведены очередные экзамены для специалистов по таможенному оформлению компаний, занимающихся таможенным представительством.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, целью экзаменов стало формирование и усовершенствование института таможенного представительства, повышение знаний и навыков, действующих в этой сфере лиц, соответствие их деятельности существующему законодательству и международным стандартам.

В экзаменах приняли участие первый заместитель председателя ГТК, генерал-майор таможенной службы Исмайыл Гусейнов, заместитель председателя ГТК, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники главных управлений и представители соответствующих структур.

Первый зампредседателя комитета Исмайыл Гусейнов сообщил, что благодаря успешным экономическим реформам, проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева, динамично развивается экономика страны, улучшается бизнес-среда, увеличиваются бюджетные доходы, а также повышается уровень жизни и благосостояние населения.

С целью расширения внешнеторговых возможностей, увеличения транзитного и логистического потенциала нашей страны, для простого и удобного ведения международной торговли и в таможенной системе осуществлен ряд инновационных реформ.

Далее были вручены пятилетние аттестаты лицам, успешно сдавшим экзамен первого августа этого года, после чего начался экзамен.

Отметим, что экзамены проводятся в рамках исполнения решения Кабинета министров "О правилах выдачи аттестатов, приостановлении и прекращении деятельности специалистов по таможенному оформлению", согласно утвержденной распоряжением председателя ГТК "Концепции по усовершенствованию таможенного оформления" и "Исполнительному и коммуникационному плану на вторую половину 2019 года, связанному с реформами в сфере внешней торговли по повышению благоприятности бизнес-среды и улучшению позиции Азербайджана в международных рейтингах". В целом, для получения специализированных аттестатов обратились до ста юридических лиц.

Также отметим, что согласно законодательству в сфере таможенного представительства эту деятельность могут осуществлять только юридические лица, у которых должны быть специалисты, имеющие специализированный аттестат, выдаваемый ГТК. Аттестаты выдаются на пять лет и лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством, вносятся в соответствующий реестр.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!