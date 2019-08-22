Департамент охраны биоразнообразия вместе с соответствующими структурами сделает все возможное для предотвращения пожаров, выявления и привлечения виновных лиц к ответу как перед законом, так и в плане общественного порицания. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на слова директора Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Хикмета Ализаде.

По его словам, каждый год в мире лесные пожары приводят к человеческим жертвам, уничтожению тысяч гектаров лесной площади и озеленений. Из-за безответственности людей гибнут леса с редкими деревьями, сохранявшиеся в течение многих веков.

"К счастью, у нас не происходит таких крупномасштабных пожаров, нет человеческих жертв", - сказал Ализаде.

Он отметил, что независимо от причины пожаров - неосторожности человека или преднамеренности - результат один - леса и редкие деревья гибнут, виды фауны, живущие там, покидают эту территорию или погибают, на восстановительные работы государство расходует большие средства.

Девять из десяти лесных пожаров происходят из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха в лесу. Такие факторы, как оставление костров без полного их тушения, непотушенный сигаретный окурок и др. являются основными причинами лесных пожаров, сказал Ализаде.

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