Распространились кадры страшной аварии в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, автомобиль марки "Range Rover" теряет управление и въезжает в парк.

Day.Az представляет эти кадры:

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!