В Баку Range Rover въехал в парк на высокой скорости - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 839

Распространились кадры страшной аварии в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, автомобиль марки "Range Rover" теряет управление и въезжает в парк. Day.Az представляет эти кадры: 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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