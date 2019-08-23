https://news.day.az/society/1149626.html В Баку Range Rover въехал в парк на высокой скорости - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку Range Rover въехал в парк на высокой скорости - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Распространились кадры страшной аварии в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, автомобиль марки "Range Rover" теряет управление и въезжает в парк.
Day.Az представляет эти кадры:
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