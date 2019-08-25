В Сабунчинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Забрат.

Автобус марки Daewoo, курсирующий по маршруту №186, сбил на территории поселка двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в горбольницу №3. Состояние одного из них скончался.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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