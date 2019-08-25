https://news.day.az/society/1150129.html Страшное ДТП с участием автобуса в Баку, есть погибший
Страшное ДТП с участием автобуса в Баку, есть погибший
В Сабунчинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Забрат.
Автобус марки Daewoo, курсирующий по маршруту №186, сбил на территории поселка двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в горбольницу №3. Состояние одного из них скончался.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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