https://news.day.az/society/1150226.html В Исмаиллы во время поминок рухнул дом, есть пострадавшие
В Исмаиллы во время поминок рухнул дом, есть пострадавшие
В Исмаиллинском районе Азербайджана рухнул дом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Инцидент произошел сегодня около 12:30 в селе Балик.
Пол двухэтажного дома, в котором проводились поминки, не выдержав тяжести, рухнул. В результате около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в районную больницу.
По факту ведется разбирательство.
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