В Исмаиллинском районе Азербайджана рухнул дом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Инцидент произошел сегодня около 12:30 в селе Балик.

Пол двухэтажного дома, в котором проводились поминки, не выдержав тяжести, рухнул. В результате около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

По факту ведется разбирательство.

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